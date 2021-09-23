УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций настаивает на подробном обсуждении возможных реформ.

УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года
Фото: UEFA.com

УЕФА выступил с заявлением по поводу инициативы директора ФИФА по глобальному футбольному развитию Арсена Венгера проводить чемпионаты мира каждые два года, сообщает sportarena.com.

Союз европейских футбольных ассоциаций не поддерживает подход, согласно которому проекты радикальных реформ сначала публикуются и открыто продвигаются, прежде чем все заинтересованные стороны получают возможность участия в любом консультационном процессе.

УЕФА выделил несколько потенциальных опасностей для футбола, которые могут быть вызваны реформами ФИФА:

  • снижение значимости мирового футбольного события №1, поскольку проведение турнира раз в четыре года придавало ему таинственности, на которой выросли поколения болельщиков;
  • размытие спортивных возможностей для слабых национальных команд из-за замены регулярных матчей финальными соревнованиями;
  • риск для долгосрочного здоровья игроков, которые вынуждены ежегодно участвовать в летних соревнованиях высокого уровня интенсивности вместо более длительных перерывов для восстановления сил в свободные годы;
  • риск для будущих женских турниров, которые лишаются эксклюзивных слотов и попадают в тень частых топовых мужских турниров.

УЕФА считает, что международный календарь должен создаваться в рамках полноценного консультационного процесса и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и причастными к организации турниров сторонами, а начать следует с определения очевидных проблем и поиска решений. Делать это надо в рамках дебатов, учитывая интересы футбола и легитимные мнения разных сторон.

30 сентября ФИФА должна провести онлайн-саммит с участием всех ассоциаций-членов с целью обсуждения возможной реформы проведения чемпионатов мира, а также изменений в футбольном календаре, начиная с 2024 года.

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