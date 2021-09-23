Милевский объявил о завершении карьеры. Футбол

36-летний футболист с мая был без клуба.

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в эпическом ролике объявил о завершении профессиональной карьеры.

Милевский является воспитанником академии "Динамо". Выступал за "Борисфен-2", "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордия", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".

Последним клубом 36-летнего форварда был "Минай", за который он выступал во второй половине прошлого сезона.

В первую очередь Милевский известен по выступлениям за киевское "Динамо", в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативных передачи в 241 матче. В составе киевлян Артем трижды становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал национальный кубок и трижды - Суперкубок. Был чемпионом Беларуси, выигрывал Кубок Беларуси и три раза - Суперкубок.

В составе сборной Украины забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.