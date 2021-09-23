Президент клуба УПЛ пригрозил фанатской расправой судье, если того не накажет УАФ. Футбол

Одиозный президент "Ингульца" выступил с очередным неоднозначным заявлением.

Президент клуба УПЛ пригрозил фанатской расправой судье, если того не накажет УАФ
Олександр Поворознюк
Фото: Facebook

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк считает, что УАФ должна наказать арбитра Виталия Романова за ошибки в матче 8-го тура УПЛ с "Колосом" (0:2).

"Команда не понимает, зачем тренироваться, если можно выйти, ничего не делать и выиграть? Мы этого делать не будем. Мы играли, играем и будем играть только честно в футбол", - заявил Поворознюк YouTube-каналу "Ингульца".

При этом президент клуба отметил, что ни с кем из руководства УАФ на эту тему он не общался.

"Никакого общения не было. Я просто жду, что этого арбитра накажут. И как накажут. Если его не накажут - его накажут фанаты "Ингульца".

Если сейчас выйдет Лучи (Лучано Лучи - глава комитета арбитров, - прим. - LB.ua) и выскажет оправдания в адрес этого арбитра, значит мы смотрим разный футбол. И я тогда вообще не понимаю, что мы делаем в этом футболе.

Мне просто интересно, как его накажут", - задается вопросом Поворознюк.

Я ему (Романову, - прим. LB.ua) желаю здоровья, вы что? Я наоборот, желаю ему только здоровья, просто вы знаете, какие у нас фанаты. А надо мной смеялись, когда я клетку варил. Это же фанаты, они безбашенные на всю голову", - подытожил президент "Ингульца".

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