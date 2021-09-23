Извинения не помогли: Селезнева дисквалифицировано на два матча, а "Динамо" оштрафовано. Футбол

Невоздержанность обернулась для форварда двумя пропущенными матчами.

Извинения не помогли: Селезнева дисквалифицировано на два матча, а "Динамо" оштрафовано
УАФ
Фото: уаф

Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял несколько решений.

В частности, КДК УАФ отстранил на два матча футболиста "Миная" Евгения Селезнева за демонстрацию неприличного жеста во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ против "Ворсклы" 19 сентября.

Стоит отметить, что Селезнев уже извинился за поступок.

Кроме того, "Динамо" за неподобающее поведение болельщиков во время матча того же тура против "Александрии", который состоялся 18 сентября на НСК "Олимпийский", КДК УАФ обязал провести следующие два домашних матча чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43), оплатить обязательный денежный взнос в размере 500 тыс. грн и применил санкцию в виде проведения домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.

Добавим, что клуб признал действия собственных фанатов неадекватными.

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