Селезнев извинился за показанный во время матча с "Ворсклой" нецензурный жест и ответил на обвинения в сепаратизме. Футбол

Форвард объяснил, что его спровоцировали.

Селезнев извинился за показанный во время матча с "Ворсклой" нецензурный жест и ответил на обвинения в сепаратизме
Євген Селезньов
Фото: ФК "Минай"

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев принес извинения за показанный в перерыве матча 8-го тура УПЛ против "Ворсклы" (0:2) средний палец в сторону трибун полтавского стадиона "Ворскла".

"Досадно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между "Ворсклой" и "Минаем", сделал на эмоциях и я искренне жалею о нем. Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашего государства", - приводит слова Селезнева клубная пресс-служба.

"Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня очень чувствительная и болезненная тема. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес.

Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, чего не должен был делать при любых обстоятельствах", - заявил бывший игрок сборной Украины.

"Прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и у тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора. Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею об этом инциденте. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим, чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", - отметил Евгений.

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