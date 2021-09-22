Главный тренер волгоградского "Ротора" Хохлов подал в суд на Facebook за свою фамилию. Футбол

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (второго по значимости и популярности дивизиона профессионального футбола в РоSSии) волгоградского "Ротора", экс-игрок сборной РоSSии Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook.

Специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате ни он, ни его знакомые не могут использовать ни Instagram, ни Facebook.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне многие позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. Они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - цитирует Хохлова octagon.media.

Дело в том, что Хохлов часто комментирует в СМИ важные события в роSSийском футболе, результаты матчей в еврокубках, поэтому постоянно рискуют быть заблокированными не только медиа, но и болельщики волгоградской команды.

Иск, поданный в Солнцевский районный суд Москвы, содержит требование запретить американской компании "совершать в отношении Хохлова определенные действия".

Также Хохлов требует компенсации морального вреда.

Отмечается, что Хохлов не одинок в своей беде. Ранее Facebook блокировал американку Isis Anchalee (имя совпадает с аббревиатурой ИГИЛ). Этой весной банили страницу французского города Bitche - и Facebook официально попросил прощения у мэра.