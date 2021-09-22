Вице-президент Суринама установил рекорд в мировом футболе

Политик в 60 лет сыграл на профессиональном уровне.

Фото: Twitter Ронни Брюнсвийк

Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк вошел в историю мирового футбола.

60-летний политик, который является президентом "Интер Моенготапое" сыграл за свой клуб в матче Лиги КОНКАКАФ против "Олимпии" (0:6).

Примечательно, что Брюнсвийк в качестве капитана вывел команду на поле стадиона, который носит его имя.

Всего Брюнсвийк провел на поле 54 минуты.

HISTORICO - INS?LITO

Ronnie Brunswijk, del Inter Moentgotapoe (Surinam) est? batiendo todos los r?cords

-Es el presidente del equipo

-Es el capit?n

-El estadio lleva su nombre

-Tiene 60 a?os

-Es vicepresidente de Surinam

-Est? jugando un partido oficial en #LigaConcacaf pic.twitter.com/tPKYt7kmcN — Claudio Mart?nez (@martinezchino) September 21, 2021

Кроме того, семейный подряд отцу составил его 21-летний сын Ронни, который также вышел в стартовом составе.

Стоит отметить, что возможности помочь своему клубу отыграться в ответном матче у Ронни не будет, так как игра пройдет в Гондурасе, а Брюнсвийк-старший находится в списке Интерпола, поэтому не может покинуть Суринам.

Брюнсвийк интересен тем, что довольно часто попадает в крупные скандалы. Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Суринама отстранил его на пять лет за угрозы пистолетом нескольким игрокам во время матча в 2005 году. Позже обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

В июне 2012 года его деятельность была приостановлена сроком на 1 год, потому что он вел себя жестоко по отношению к рефери и игрокам на футбольном матче.