Вице-президент Суринама установил рекорд в мировом футболе
Политик в 60 лет сыграл на профессиональном уровне.
Фото: Twitter
Ронни Брюнсвийк
Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк вошел в историю мирового футбола.
60-летний политик, который является президентом "Интер Моенготапое" сыграл за свой клуб в матче Лиги КОНКАКАФ против "Олимпии" (0:6).
Примечательно, что Брюнсвийк в качестве капитана вывел команду на поле стадиона, который носит его имя.
Всего Брюнсвийк провел на поле 54 минуты.
HISTORICO - INS?LITO Ronnie Brunswijk, del Inter Moentgotapoe (Surinam) est? batiendo todos los r?cords -Es el presidente del equipo -Es el capit?n -El estadio lleva su nombre -Tiene 60 a?os -Es vicepresidente de Surinam -Est? jugando un partido oficial en #LigaConcacafpic.twitter.com/tPKYt7kmcN
Кроме того, семейный подряд отцу составил его 21-летний сын Ронни, который также вышел в стартовом составе.
Стоит отметить, что возможности помочь своему клубу отыграться в ответном матче у Ронни не будет, так как игра пройдет в Гондурасе, а Брюнсвийк-старший находится в списке Интерпола, поэтому не может покинуть Суринам.
Брюнсвийк интересен тем, что довольно часто попадает в крупные скандалы. Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Суринама отстранил его на пять лет за угрозы пистолетом нескольким игрокам во время матча в 2005 году. Позже обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.
В июне 2012 года его деятельность была приостановлена сроком на 1 год, потому что он вел себя жестоко по отношению к рефери и игрокам на футбольном матче.