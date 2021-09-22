Роналду вернул себе звание самого высокооплачиваемого футболиста мира по версии Forbes
Португалец подвинул Лионеля Месси.
Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.
Криштиану благодаря возвращению в МЮ смог обойти своего вечного соперника, форварда ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.
В сезоне 2021/22 Роналду заработает 125 млн долларов (106 млн евро) до вычета налогов. 70 млн его дохода составят зарплата и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд", остальные 55 млн - рекламные контракты.
В свою очередь Месси в новом сезоне заработает 110 млн долларов (94 млн евро).
Замыкает тройку партнер Месси по ПСЖ Неймар - общий заработок бразильца составит 95 млн долларов (81 млн евро).
Отметим, что Роналду является бесспорным лидером и по другому важному, хотя и не материализованному показателю - количеству подписчиков в соцсетях. Эта цифра приближается к 600 млн: Facebook (149 млн), Instagram (344 млн) и Twitter (94 млн).
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира (суммы указаны в долларах):
- 1. Криштиану Роналду ( "Манчестер Юнайтед") - 125 млн
- 2. Лионель Месси (ПСЖ) - 110 млн
- 3. Неймар (ПСЖ) - 95 млн
- 4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 43 млн
- 5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 41 млн
- 6-7. Роберт Левандовски ("Бавария") и Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - по 35 млн
- 8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 34 млн
- 9. Гарет Бейл ("Реал") - 32 млн
- 10. Эден Азар ("Реал") - 29 млн