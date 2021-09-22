Роналду вернул себе звание самого высокооплачиваемого футболиста мира по версии Forbes

Португалец подвинул Лионеля Месси.

Фото: francefootball.fr

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.

Криштиану благодаря возвращению в МЮ смог обойти своего вечного соперника, форварда ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.

В сезоне 2021/22 Роналду заработает 125 млн долларов (106 млн евро) до вычета налогов. 70 млн его дохода составят зарплата и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд", остальные 55 млн - рекламные контракты.

В свою очередь Месси в новом сезоне заработает 110 млн долларов (94 млн евро).

Замыкает тройку партнер Месси по ПСЖ Неймар - общий заработок бразильца составит 95 млн долларов (81 млн евро).

Отметим, что Роналду является бесспорным лидером и по другому важному, хотя и не материализованному показателю - количеству подписчиков в соцсетях. Эта цифра приближается к 600 млн: Facebook (149 млн), Instagram (344 млн) и Twitter (94 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира (суммы указаны в долларах):