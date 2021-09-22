Роналду вернул себе звание самого высокооплачиваемого футболиста мира по версии Forbes

Португалец подвинул Лионеля Месси.

Фото: francefootball.fr

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.

Криштиану благодаря возвращению в МЮ смог обойти своего вечного соперника, форварда ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.

В сезоне 2021/22 Роналду заработает 125 млн долларов (106 млн евро) до вычета налогов. 70 млн его дохода составят зарплата и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд", остальные 55 млн - рекламные контракты.

В свою очередь Месси в новом сезоне заработает 110 млн долларов (94 млн евро).

Замыкает тройку партнер Месси по ПСЖ Неймар - общий заработок бразильца составит 95 млн долларов (81 млн евро).

Отметим, что Роналду является бесспорным лидером и по другому важному, хотя и не материализованному показателю - количеству подписчиков в соцсетях. Эта цифра приближается к 600 млн: Facebook (149 млн), Instagram (344 млн) и Twitter (94 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира (суммы указаны в долларах):

  • 1. Криштиану Роналду ( "Манчестер Юнайтед") - 125 млн
  • 2. Лионель Месси (ПСЖ) - 110 млн
  • 3. Неймар (ПСЖ) - 95 млн
  • 4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 43 млн
  • 5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 41 млн
  • 6-7. Роберт Левандовски ("Бавария") и Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - по 35 млн
  • 8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 34 млн
  • 9. Гарет Бейл ("Реал") - 32 млн
  • 10. Эден Азар ("Реал") - 29 млн

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