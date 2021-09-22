Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым. Футбол

Накануне президент "Шахтера" отметил юбилей.

Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым
Ігор Суркіс і Рінат Ахметов
Фото: dynamo.kiev

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с руководителем другого украинского суперклуба "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

"У меня прекрасные отношения с Ринатом Леонидовичем. Помню его тост на своем 60-летии, в котором он сказал, что мы можем поссориться за одну минуту, а потом помириться за одну секунду. Так оно и есть", - цитирует Суркиса- младшего xsport.ua.

"Наши скандалы происходят только потому, что наши футболисты хорошо или плохо играют, судья на поле свистнул так или не так. Но ни я, ни он на поле не свистим. Ни я, ни он не придумываем VAR. Поэтому чем старше мы становимся, тем становимся мудрее", - отметил президент "Динамо".

Накануне Ахметов отметил 55-летний юбилей.

"Поздравляя Вас с днем рождения, отдаю дань уважения человеку, который всеми своими словами и поступками олицетворяет всеобъемлющую любовь к Футболу и щедро делится этим светлым чувством", - цитирует Игоря Суркиса клубная пресс-служба.

Уже сегодня "Динамо" и "Шахтер" в матче на НСК "Олимпийский" оспорят Суперкубок Украины. Начало поединка в 21:00.

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