Джошуа и Усик провели открытую тренировку перед боем

Боксеры появились на публике в последний раз перед боем.

Фото: twitter

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и бывший король тяжелого веса, а ныне официальный претендент по версии WBO Александр Усик (18-0, 13 КО) провели открытую тренировку перед боем.

Соперники провели небольшую разминку в ринге.

Первым появился претендент. Усик продемонстрировал умение жонглировать шарами, что вызвало аплодисменты в зале.

Джошуа посторонних навыков не демонстрировал, превратив свой выход на откровенную фотосессию.

Напомним, бой Усик - Джошуа состоится в ночь на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".