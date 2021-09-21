Украина обошла РоSSию и вошла в топ-3 медального зачета ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ
В активе украинцев 5 медалей.
Фото: twitter
На гребном канале датской столицы Копенгагена прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
Выступление украинских гребцов можно признать успешным, они завоевали 5 медалей - 3 золотых и по одной серебряной и бронзовой. Выше в медальном зачете расположились только Венгрия и Беларусь, а вот РоSSия осталась за спиной нашей сборной - на 4-й позиции.
Золотые награды на счету Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (500 м каноэ-двойка),
???????Є перша медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Копенгагені!
Золото виборює на дистанції 500 м наш срібний олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила ЛУЗАН/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА.
Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина (500 м байдарка-четверка) и квартета каноистов Виталия Вергелеса, Андрея Рыбачка, Юрия Вандюка и Тараса Мищука (500 м).
??????Маємо ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування.
?Каное-четвірка. 500 м. Віталій ВЕРГЕЛЕС, Андрій РИБАЧОК, Юрій ВАНДЮК, Тарас МІЩУК. ?Байдарка-четвірка. 500 м. Олег КУХАРИК, Дмитро ДАНИЛЕНКО, Ігор ТРУНОВ, Іван СЕМИКІН. ?Каное-одиночка. 500 м. Людмила ЛУЗАН pic.twitter.com/Ry33BLtUSX