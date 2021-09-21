Украина обошла РоSSию и вошла в топ-3 медального зачета ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ

В активе украинцев 5 медалей.

Фото: twitter

На гребном канале датской столицы Копенгагена прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Выступление украинских гребцов можно признать успешным, они завоевали 5 медалей - 3 золотых и по одной серебряной и бронзовой. Выше в медальном зачете расположились только Венгрия и Беларусь, а вот РоSSия осталась за спиной нашей сборной - на 4-й позиции.

Золотые награды на счету Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (500 м каноэ-двойка),

???????Є перша медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Копенгагені!

Золото виборює на дистанції 500 м наш срібний олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила ЛУЗАН/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА.

Наші вітання!@PlanetCanoe pic.twitter.com/1s8HXXOV4X

— НОК України (@OlympicUA) September 18, 2021
Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина (500 м байдарка-четверка) и квартета каноистов Виталия Вергелеса, Андрея Рыбачка, Юрия Вандюка и Тараса Мищука (500 м).

??????Маємо ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування.

?Каное-четвірка. 500 м. Віталій ВЕРГЕЛЕС, Андрій РИБАЧОК, Юрій ВАНДЮК, Тарас МІЩУК.
?Байдарка-четвірка. 500 м. Олег КУХАРИК, Дмитро ДАНИЛЕНКО, Ігор ТРУНОВ, Іван СЕМИКІН.
?Каное-одиночка. 500 м. Людмила ЛУЗАН pic.twitter.com/Ry33BLtUSX

— НОК України (@OlympicUA) September 18, 2021

Лузан завоевала свою вторую медаль, серебряную, в каноэ-одиночке на дистанции 500 м.

Свою третью медаль на ЧМ-2021, бронзовую, Лузан завоевала вместе с Еленой Цыганковой, Юлией Колесник и Анастасией Четвериковой в составе каноэ-четверки на дистанции 500 м.

???????Є п’ята медаль збірної України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное в Копенгагені.

Бронзу в каное-четвірці на дистанції 500 м вибороли Людмила ЛУЗАН, Олена ЦИГАНКОВА, Юлія КОЛЕСНИК і Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА.

Вітаємо і пишаємося!!!???@PlanetCanoe pic.twitter.com/IUbyChxmaf

— НОК України (@OlympicUA) September 19, 2021

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