В истории украинского футбола появился первый англичанин

"Металлист" подписал английского флангового полузащитника Кадима Харриса, сообщается на официальном сайте харьковского клуба.

Детали сделки не разглашаются.

Таким образом, 28-летний Кадим стал первым в истории украинского футбола легионером из Англии.

Харрис является воспитанником "Уиком Уондерерс". Последним клубом футболиста был "Шеффилд Уэнсдей", в составе которого он провел два сезона.

Харрис имеет опыт выступления в Английской премьер-лиге - в сезоне 2018/19 Харрис провел 13 матчей за "Кардифф Сити" и забил один мяч.

Ранее полузащитник также выступал за "Брентфорд" и "Барнсли".

В Чемпионшипе он сыграл в 138 матчах, забив восемь голов и отдав 14 результативных передач.

После девяти туров "Металлист" лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

Сегодня команда Александра Кучера сыграет с "Десной" в 1/16 финала Кубка Украины.