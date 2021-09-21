В истории украинского футбола появился первый англичанин

Соавторами рекорда стали "Металлист" и Кадим Харрис.

В истории украинского футбола появился первый англичанин
Кадім Харріс
Фото: ФК "Металіст"

"Металлист" подписал английского флангового полузащитника Кадима Харриса, сообщается на официальном сайте харьковского клуба.

Детали сделки не разглашаются.

Таким образом, 28-летний Кадим стал первым в истории украинского футбола легионером из Англии.

Харрис является воспитанником "Уиком Уондерерс". Последним клубом футболиста был "Шеффилд Уэнсдей", в составе которого он провел два сезона.

Харрис имеет опыт выступления в Английской премьер-лиге - в сезоне 2018/19 Харрис провел 13 матчей за "Кардифф Сити" и забил один мяч.

Ранее полузащитник также выступал за "Брентфорд" и "Барнсли".

В Чемпионшипе он сыграл в 138 матчах, забив восемь голов и отдав 14 результативных передач.

После девяти туров "Металлист" лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

Сегодня команда Александра Кучера сыграет с "Десной" в 1/16 финала Кубка Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок сборной Украины получил перелом челюсти в матче Лиги конференций
УЕФА назвал номинантов на лучший гол первого тура Лиги ЕвропыУЕФА назвал номинантов на лучший гол первого тура Лиги Европы
Единственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинкаЕдинственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинка
УЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. ФутболУЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Футбол
Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионовГол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"
Cимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрдCимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрд
Впервые в истории в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны. ФутболВпервые в истории в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны. Футбол
Украинская премьер-лига обошла РоSSийскую премьер-лигу по уровню интенсивности футболаУкраинская премьер-лига обошла РоSSийскую премьер-лигу по уровню интенсивности футбола
Украина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике на олимпиадеУкраина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике на олимпиаде
Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020 во время схваткиУкраинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020 во время схватки
Стали известны первые в истории Олимпийские чемпионы по серфингу
Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"
Из-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - ПалатныйИз-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - Палатный
Первый "десант" украинских олимпийцев прибыл в ТокиоПервый "десант" украинских олимпийцев прибыл в Токио
Последние новости
Подгружаем последние новости