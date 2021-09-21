Конфронтация усиливается: Луческу запретил своим игрокам подходить к трибунам с болельщиками
Ждем ответа фанов "Динамо".
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу запретил своим игрокам подходить к фанам после матча и благодарить за поддержку, сообщает xsport.ua со ссылкой на программу "Цыганик Live".
Причиной решения стал инцидент на трибунах НСК "Олимпийский" во время поединка УПЛ "Динамо" - "Александрия" (1:0).
Напомним, конфликт между болельщиками и организованной фанатской группой перерос в драку.
В результате Национальная полиция возбудила уголовное дело из-за нападения ультрас "Динамо" на обычных болельщиков, а КДК УАФ возбудил дисциплинарное дело в отношении киевского клуба.
"Динамо" признало действия собственных фанатов неадекватными.
Из-за этого инцидента матч 10-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" может пройти без зрителей.
Добавим, что всем известно о взаимной неприязни коуча и ультрас "Динамо". После такого решения Луческу конфронтация сторон может выйти на новый уровень.
Ждать осталось недолго - уже завтра на НСК "Олимпийский" состоится матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером".