Конфронтация усиливается: Луческу запретил своим игрокам подходить к трибунам с болельщиками

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу запретил своим игрокам подходить к фанам после матча и благодарить за поддержку, сообщает xsport.ua со ссылкой на программу "Цыганик Live".

Причиной решения стал инцидент на трибунах НСК "Олимпийский" во время поединка УПЛ "Динамо" - "Александрия" (1:0).

Напомним, конфликт между болельщиками и организованной фанатской группой перерос в драку.

В результате Национальная полиция возбудила уголовное дело из-за нападения ультрас "Динамо" на обычных болельщиков, а КДК УАФ возбудил дисциплинарное дело в отношении киевского клуба.

"Динамо" признало действия собственных фанатов неадекватными.

Из-за этого инцидента матч 10-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" может пройти без зрителей.

Добавим, что всем известно о взаимной неприязни коуча и ультрас "Динамо". После такого решения Луческу конфронтация сторон может выйти на новый уровень.

Ждать осталось недолго - уже завтра на НСК "Олимпийский" состоится матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером".