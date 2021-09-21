Легендарный Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Филиппинец осознал, что время невозможно повернуть назад.

Легендарный Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры
Paalam

Единственный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил, что уходит из бокса.

Об этом 42-летний боксер рассказал в программе Toni Talks на YouTube-канале Toni Gonzaga Studio.

По словам именитого филиппинца, он принял это решение после разговора с семьей.

"Моя боксерская карьера закончена, это правда. Я был в боксе долго, и моя семья считает, что уже достаточно".

Ранее спортсмен выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин. Выборы состоятся 9 мая 2022 года.

"Смело принимаю вызов баллотироваться на пост президента. Нам нужен прогресс, следует победить бедность. Правительство должно честно и прозрачно служить своему народу. Время пришло, я готов взять на себя бремя лидерства", - заявил Пакьяо.

За свою 26-летнюю боксерскую профессиональную карьеру Пак Мэн провел 72 поединка, из которых в 62 одержал победу (39 нокаутом), в 8 потерпел поражение.

В последнем бою, в августе, Мэнни единогласным решением судей проиграл кубинцу Йорденису Угасу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок сборной Украины получил перелом челюсти в матче Лиги конференций
УЕФА назвал номинантов на лучший гол первого тура Лиги ЕвропыУЕФА назвал номинантов на лучший гол первого тура Лиги Европы
Единственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинкаЕдинственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинка
УЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. ФутболУЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Футбол
Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионовГол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА объявил символическую сборную первого тура Лиги чемпионовУЕФА объявил символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Умер легендарный метатель молота, обладатель мирового рекорда Юрий СедыхУмер легендарный метатель молота, обладатель мирового рекорда Юрий Седых
Третья ракетка мира в слезах заявила о прекращении карьерыТретья ракетка мира в слезах заявила о прекращении карьеры
Без Месси и Роналду: УЕФА объявил номинантов на приз лучшего игрока сезона. ФутболБез Месси и Роналду: УЕФА объявил номинантов на приз лучшего игрока сезона. Футбол
УЕФА объявил номинантов на звание лучшего тренера годаУЕФА объявил номинантов на звание лучшего тренера года
Легендарный 7-кратный чемпион MotoGP объявил о завершении карьерыЛегендарный 7-кратный чемпион MotoGP объявил о завершении карьеры
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
Билодид опровергла информацию о прекращении спортивной карьерыБилодид опровергла информацию о прекращении спортивной карьеры
МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в ТокиоМОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в Токио
"Ювентус" объявил имя нового главного тренера"Ювентус" объявил имя нового главного тренера
Последние новости
Подгружаем последние новости