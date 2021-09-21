Легендарный Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Филиппинец осознал, что время невозможно повернуть назад.

Единственный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил, что уходит из бокса.

Об этом 42-летний боксер рассказал в программе Toni Talks на YouTube-канале Toni Gonzaga Studio.

По словам именитого филиппинца, он принял это решение после разговора с семьей.

"Моя боксерская карьера закончена, это правда. Я был в боксе долго, и моя семья считает, что уже достаточно".

Ранее спортсмен выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин. Выборы состоятся 9 мая 2022 года.

"Смело принимаю вызов баллотироваться на пост президента. Нам нужен прогресс, следует победить бедность. Правительство должно честно и прозрачно служить своему народу. Время пришло, я готов взять на себя бремя лидерства", - заявил Пакьяо.

За свою 26-летнюю боксерскую профессиональную карьеру Пак Мэн провел 72 поединка, из которых в 62 одержал победу (39 нокаутом), в 8 потерпел поражение.

В последнем бою, в августе, Мэнни единогласным решением судей проиграл кубинцу Йорденису Угасу.