Суд отменил все санкции УЕФА в отношении клубов Суперлиги
Противостоянию УЕФА и Суперлиги далеко до завершения.
Испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов, которые основали Суперлигу Европы, сообщает Marca.
На исполнение решения председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары отведено 5 дней.
В решении сказано, что суд занимает позицию, согласно которой "действия УЕФА не соответствуют законам" и "ставят под угрозу принцип свободной конкуренции".
При этом суд обязал УЕФА опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если организация не предпримет необходимых шагов, президента Александера Чеферина могут привлечь к ответственности.
Не исключено, что УЕФА подаст апелляцию на это решение.
Ранее УЕФА ввел санкции против 16 клубов-основателей Суперлиги.
Из проекта до сих пор не вышли три клуба: "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Именно они и подали в суд на УЕФА, чтобы отменить санкции.