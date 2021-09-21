Суд отменил все санкции УЕФА в отношении клубов Суперлиги

Противостоянию УЕФА и Суперлиги далеко до завершения.

Испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов, которые основали Суперлигу Европы, сообщает Marca.

На исполнение решения председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары отведено 5 дней.

В решении сказано, что суд занимает позицию, согласно которой "действия УЕФА не соответствуют законам" и "ставят под угрозу принцип свободной конкуренции".

При этом суд обязал УЕФА опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если организация не предпримет необходимых шагов, президента Александера Чеферина могут привлечь к ответственности.

Не исключено, что УЕФА подаст апелляцию на это решение.

Ранее УЕФА ввел санкции против 16 клубов-основателей Суперлиги.