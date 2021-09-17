Строительство аэродрома в Днепре вместо 4 млрд гривен будет стоить 5,6 млрд

Работы подорожали на 40% после расторжения контракта с первым подрядчиком.

Государственное предприятие "Фининпро" Государственного агентства инфраструктурных проектов выбрало нового подрядчика для строительства аэродрома в Днепре. Им станет турецкая группа Onur.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" в пятницу, 17 сентября, стало победителем повторного тендера с предложением 5,64 млрд гривен. Единственным конкурентом турок был "Ростдорстрой".

В первом тендере, который состоялся в январе, приняли участие семь компаний, четыре из которых готовы были строить за 4 млрд гривен. Контракт с победителем того тендера - компанией "Альтис-Констракшн" - разорвали за "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором". Это произошло в июле, после того как сменился министр инфраструктуры.

Напомним, терминал международного аэропорта "Днепропетровск" находится в частной собственности, а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.

Оно планирует построить новую полосу длиной 3,2 км. Ее должны оснастить современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.

Параллельно частный инвестор "НС-Днепр" Александра Ярославского должен построить новый пассажирский и VIP-терминал аэропорта.