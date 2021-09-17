УЕФА назвал номинантов на лучший гол первого тура Лиги Европы

Накануне состоялись матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы-2021/22, по результатам которых УЕФА определил квартет претендентов на звание лучшего гола недели.

Отметим, что в этот день были забиты 37 голов.

Так, в список номинантов попали форвард "Лиона" Карл Токо-Экамби, который открыл счет в матче против "Рейнджерс" (2:0), точный удар хавбека "Байера" Эсекиэля Паласиоса, который сравнял счет в поединке против "Ференцвароша" (2:1), гол полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, который удвоил преимущество "молотков" во встрече против загребского "Динамо" (2:0) и филигранный гол форварда "Наполи" Виктора Осимхена, который сократил счет в матче против "Лестера" (2:2).

Напомним, лучшим голом первого тура Лиги чемпионов стал точный удар Адама Траоре в ворота донецкого "Шахтера".