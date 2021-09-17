УЕФА объявил символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

Атаку составили два форварда "Аякса".

УЕФА объявил символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
Фото: уєфа

УЕФА объявил символическую сборную стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что в список попал защитник "Шерифа" Кристиано, который отметился двумя ассистами в матче с "Шахтером" (2:0). Защитник помог молдавскому клубу получить историческую первую победу на групповом этапе ЛЧ.

Также в символическую сборную попал бывший партнер Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму", а ныне игрок "Аякса" Себастьян Аллер, который оформил покер в ворота "Спортинга" (5:1). Аллер стал лишь вторым игроком в истории этого турнира, после Марко ван Бастена, который забил четыре гола в дебютном матче ЛЧ.

Вратарь: Меньян (Милан)

Защитники: Алекс Сандро (Ювентус), Кристиано (Шериф), Отаменди (Бенфика), Жоау Канселье (Манчестер Сити)

Полузащитники: Нкунку (РБ Лейпциг), Беллингем (Боруссия), Хендерсон (Ливерпуль)

Нападающие: Аллер и Антони (оба - Аякс), Левандовски (Бавария).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Единственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинкаЕдинственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинка
Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионовГол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионов
Три медалиста Олимпиады-2020 получили именные звезды на Аллее звезд в КиевеТри медалиста Олимпиады-2020 получили именные звезды на Аллее звезд в Киеве
Зеленский: Олимпиада в Украине - непростая задача, но мы попробуемЗеленский: Олимпиада в Украине - непростая задача, но мы попробуем
Чемпионский бой Джошуа - Усик будут демонстрировать в украинских кинотеатрах. Чемпионский бой Джошуа - Усик будут демонстрировать в украинских кинотеатрах.
Блок рекламы


Похожие новости
Перед матчем Лиги Европы фаны "Рейнджерс" разрисовали автобус "Лиона" оскорбительными граффити. ФутболПеред матчем Лиги Европы фаны "Рейнджерс" разрисовали автобус "Лиона" оскорбительными граффити. Футбол
Игрок сборной Украины получил перелом челюсти в матче Лиги конференций
Гол в ворота "Шахтера" УЕФА признал лучшим в первом туре Лиги чемпионов. ФутболГол в ворота "Шахтера" УЕФА признал лучшим в первом туре Лиги чемпионов. Футбол
Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионовГол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионов
УЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. ФутболУЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Футбол
Сенсационным фиаско в Тирасполе "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов (обновлено). ФутболСенсационным фиаско в Тирасполе "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов (обновлено). Футбол
Сенсационным фиаско в Тирасполе "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиге чемпионов. ФутболСенсационным фиаско в Тирасполе "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиге чемпионов. Футбол
На матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителейНа матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителей
Украинцы взяли еще две медали в финале Бриллиантовой лигиУкраинцы взяли еще две медали в финале Бриллиантовой лиги
Украинки завоевали медали в финале Бриллиантовой лигиУкраинки завоевали медали в финале Бриллиантовой лиги
Последние новости
Подгружаем последние новости