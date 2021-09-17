УЕФА объявил символическую сборную первого тура Лиги чемпионов

УЕФА объявил символическую сборную стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что в список попал защитник "Шерифа" Кристиано, который отметился двумя ассистами в матче с "Шахтером" (2:0). Защитник помог молдавскому клубу получить историческую первую победу на групповом этапе ЛЧ.

Также в символическую сборную попал бывший партнер Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму", а ныне игрок "Аякса" Себастьян Аллер, который оформил покер в ворота "Спортинга" (5:1). Аллер стал лишь вторым игроком в истории этого турнира, после Марко ван Бастена, который забил четыре гола в дебютном матче ЛЧ.

Вратарь: Меньян (Милан)

Защитники: Алекс Сандро (Ювентус), Кристиано (Шериф), Отаменди (Бенфика), Жоау Канселье (Манчестер Сити)

Полузащитники: Нкунку (РБ Лейпциг), Беллингем (Боруссия), Хендерсон (Ливерпуль)

Нападающие: Аллер и Антони (оба - Аякс), Левандовски (Бавария).