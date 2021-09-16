В "Шахтере" объяснили, почему команда поселилась в гостинице "РоSSия". Футбол

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций "Шахтера" Юрий Свиридов рассказал, почему команда поселилась в Тирасполе в гостинице "РоSSия".

"Это был выбор без выбора, - цитирует Свиридова Tribuna.com. - На весь Тирасполь есть только один отель - "РоSSия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА , за неимением отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", - отметил функционер.

Напомним, вице-чемпионы Украины сенсационно проиграли "Шерифу" в матче группового раунда Лиги чемпионов - 0:2.