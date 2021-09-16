Новостей.COM ⇒
2021-09-16
Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" претендует на лучший в первом туре Лиги чемпионов
Молдавскому клубу удалась стремительная контратака.
Адама Траоре
Фото: ФК "Шериф"
Форвард "Шерифа" Адама Траоре стал автором исторического первого гола молдавского клуба в групповой стадии Лиги чемпионов - 23-летний малиец поразил ворота "Шахтера" (2:0) на 16-й минуте.
Этот гол претендует на звание лучшего в первом туре группового этапа ЛЧ.
Также среди кандидатов голы Анте Ребича из "Милана" в ворота "Ливерпуля", Джека Грилиша из "Манчестер Сити" в ворота РБ "Лейпциг" и Джордана Хендерсона из "Ливерпуля" в ворота "Милана".