Украина опустилась ниже Японии в рейтинге ФИФА
Падение продолжается.
Сборная Украины потеряла две позиции и опустилась на 27-е место в рейтинге национальных сборных ФИФА по итогам сентябрьских отборочных и календарных матчей.
Среди представителей УЕФА "сине-желтые" сохранили 15-ю позицию.
В этом месяце подчиненные Александра Петракова сыграли вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в отборе на Чемпионат мира-2022, а также на последних секундах упустили победу в товарищеском поединке против Чехии (1:1).
Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - 4-я, Финляндия - 55-я, Босния и Герцеговина - 57-я, Казахстан - 120-й.
В октябре сборная Украины проведет два матча в отборочном турнире на ЧМ-2022. 9 октября "сине-желтые" на выезде сыграют с Финляндией, а 12-го дома примут Боснию и Герцеговину.
Рейтинг ФИФА на 16 сентября
- Бельгия 1832,33
- Бразилия 1811,3
- Англия 1755,44
- Франция 1754,31
- Италия 1735,73
- Аргентина 1725,31
- Португалия 1674,9
- Испания 1673,68
- Мексика 1666,19
- Дания 1658,49
...
26. Япония 1520,46
27. Украина 1520,07
28. Сербия 1515,97