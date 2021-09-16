Украина опустилась ниже Японии в рейтинге ФИФА

Падение продолжается.

Украина опустилась ниже Японии в рейтинге ФИФА
Збірна України
Фото: УАФ

Сборная Украины потеряла две позиции и опустилась на 27-е место в рейтинге национальных сборных ФИФА по итогам сентябрьских отборочных и календарных матчей.

Среди представителей УЕФА "сине-желтые" сохранили 15-ю позицию.

В этом месяце подчиненные Александра Петракова сыграли вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в отборе на Чемпионат мира-2022, а также на последних секундах упустили победу в товарищеском поединке против Чехии (1:1).

Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - 4-я, Финляндия - 55-я, Босния и Герцеговина - 57-я, Казахстан - 120-й.

В октябре сборная Украины проведет два матча в отборочном турнире на ЧМ-2022. 9 октября "сине-желтые" на выезде сыграют с Финляндией, а 12-го дома примут Боснию и Герцеговину.

Рейтинг ФИФА на 16 сентября

  1. Бельгия 1832,33
  2. Бразилия 1811,3
  3. Англия 1755,44
  4. Франция 1754,31
  5. Италия 1735,73
  6. Аргентина 1725,31
  7. Португалия 1674,9
  8. Испания 1673,68
  9. Мексика 1666,19
  10. Дания 1658,49

...

26. Япония 1520,46

27. Украина 1520,07

28. Сербия 1515,97

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