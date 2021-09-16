Украина опустилась ниже Японии в рейтинге ФИФА

Сборная Украины потеряла две позиции и опустилась на 27-е место в рейтинге национальных сборных ФИФА по итогам сентябрьских отборочных и календарных матчей.

Среди представителей УЕФА "сине-желтые" сохранили 15-ю позицию.

В этом месяце подчиненные Александра Петракова сыграли вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в отборе на Чемпионат мира-2022, а также на последних секундах упустили победу в товарищеском поединке против Чехии (1:1).

Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - 4-я, Финляндия - 55-я, Босния и Герцеговина - 57-я, Казахстан - 120-й.

В октябре сборная Украины проведет два матча в отборочном турнире на ЧМ-2022. 9 октября "сине-желтые" на выезде сыграют с Финляндией, а 12-го дома примут Боснию и Герцеговину.

Рейтинг ФИФА на 16 сентября

Бельгия 1832,33 Бразилия 1811,3 Англия 1755,44 Франция 1754,31 Италия 1735,73 Аргентина 1725,31 Португалия 1674,9 Испания 1673,68 Мексика 1666,19 Дания 1658,49

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26. Япония 1520,46

27. Украина 1520,07

28. Сербия 1515,97