Правительство планирует на 46% увеличить финансирование спорта в 2022 году

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Министерство финансов Украины планирует в 2022 году выделить на развитие физической культуры и спорта 11,3 млрд гривен, что почти на 4 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Напомним, в 2021 году на развитие спорта, молодежной политики и политики по национально-патриотическому воспитанию было выделено 7,76 млрд грн.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне в тройном прыжке, а ныне депутат Верховной Рады Ольга Саладуха в Facebook опубликовала инфографику, на которой видно, как будут распределятся средства.

"Львиная доля расходов пойдет на строительство, ремонт спортивных объектов. Среди них 50 стадионов, в том числе 20 ледовых арен и 14 баз олимпийской подготовки", - прокомментировала Саладуха обнародован проект госбюджета на 2022 год.

"Уже вскоре проект бюджета в части спорта рассмотрит наш профильный парламентский комитет, и во всех коллег будет возможность дать ему свою оценку.

Поэтому впереди еще много работы, чтобы доработать и отшлифовать спортивный бюджет-2022", - с оптимизмом заявила депутат.