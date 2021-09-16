Сенсационным фиаско в Тирасполе "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов (обновлено). Футбол

"Горняки" проиграли "Шерифу".

Сенсационным фиаско в Тирасполе "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов (обновлено)
Фото: ФК "Шахтар"

В стартовом матче второго дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Тирасполе встречался с "Шерифом" и потерпел сенсационное поражение - 0:2.

Отметим, что в стартовых составах обеих команд на поле вышли 20 легионеров, причем в составе "Шерифа" не оказалось ни одного молдавского футболиста.

Уже на 16-й минуте хозяева открыли счет. Адам Траоре воспользовался провалом центра обороны гостей и изящным ударом под перекладину забил исторический первый гол молдавской команды в групповой стадии ЛЧ.

А на 17-й минуте, но уже второй половины встречи, хозяева организовали вторую голевую атаку. Опять с левого фланга состоялся кросс в штрафную площадь "Шахтера" - и Момо Янсане ударом головой удвоил преимущество своей команды.

И снова нельзя не отметить нескладную игру центральных защитников "горняков" Николая Матвиенко и Марлона.

В итоговые полчаса подопечные украинца Юрия Вернидуба имели гораздо больше шансов улучшить преимущество в счете, чем подопечные Роберто Де Дзерби сократить отставание.

Обновление.

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