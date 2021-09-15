Сенсационным фиаско в Тирасполе "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиге чемпионов. Футбол

В стартовом матче второго дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Тирасполе встречался с "Шерифом" и потерпел сенсационное поражение - 0:2.

Отметим, что в стартовых составах обеих команд на поле вышли 20 легионеров, причем, в составе "Шерифа" не оказалось ни одного молдавского футболиста.

Уже на 16-й минуте хозяева открыли счет. Адама Траоре воспользовался провалом центра обороны гостей и изящным ударом под перекладину забил исторический первый гол молдавской команды на групповой стадии ЛЧ.

А на 17-й минуте, но уже второй половины встречи, хозяева организовали вторую голевую атаку. Опять с левого фланга последовал кросс в штрафную площадь "Шахтера" и Момо Янсане ударом головой удвоил преимущество своей команды.

И снова нельзя не отметить беспорядочную игру центральных защитников "горняков" Николая Матвиенко и Марлона. В заключительные полчаса матча подчиненные украинца Юрия Вернидуба имели куда больше шансов увеличить свое преимущество в счете, чем подчиненные Роберто Де Дзерби сократить отставание.