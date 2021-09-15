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2021-09-15
Три медалиста Олимпиады-2020 получили именные звезды на Аллее звезд в Киеве
Отмечено представителей "силового блока" сборной Украины.
Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк (греко-римская борьба), а также бронзовые призеры Игр-2020 Ирина Коляденко (вольная борьба) и Станислав Горуна (каратэ) отмечены звездами на Аллее звезд в Киеве.
Фото: isport.ua
Таким образом, общее количество именных наград на Аллее звезд в Киеве в честь украинских спортсменов и представителей шоу-бизнеса достигла 75
"Надеюсь, что эти Олимпийские игры дадут значительный толчок массовому спорту в нашей стране. И этим заложат существенный фундамент, чтобы на предстоящих олимпиадах у нас было очень широкое представительство", - приводит слова Беленюка 24 канал.