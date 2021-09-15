Чемпионский бой Джошуа - Усик будут демонстрировать в украинских кинотеатрах.

Главный ивент для украинского боксерского сообщества состоится в Лондоне.

Чемпионский бой Джошуа - Усик будут демонстрировать в украинских кинотеатрах
Фото: sportarena.com

Планируемый на 25 сентября чемпионский поединок в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО) в Украине можно будет увидеть и в кинотеатрах, сообщает sportarena.com.

В Киеве уже появились афиши, анонсирующие показ.

Напомним, бой пройдет в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Показательно, что сторона британца предусмотрела в контракте пункт, согласно которому в случае победы украинского бойца обязаны провести матч-реванш.

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