Украинский олимпийский чемпион Рио-2016 заявил, что его слова об изменении гражданства вырваны из контекста

Олег Верняев прокомментировал свое заявление об "ультиматуме".

Фото: Instagram @verniaev13 Олег Верняев

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, который отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, пояснил сказанное на церемонии по случаю 30-летия создания НОК Украины.

Верняев заверил, что "не собирается шантажировать кого-то своим переездом в другое государство" и его слова "перевернули с ног на голову для громких заголовков".

Добавим, что пост гимнаста в соцсетях был опубликован через двое суток после того, как на "Суспільне Спорт" вышел его комментарий о ситуации в сборной Украины.

В нем гимнаст, в частности, рассказал о конфликте в национальной команде.

"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации, - LB.ua). Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет"- будет ультиматум: или я готовлюсь по полной карт-бланш, мне предоставляют все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня - и я еду туда, где мне будет комфортно работать", - заявил Верняев.

"Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен, и делайте мне полные условия, или не нужен - и отпускайте", - уточнил 27-летний олимпионик .

При этом Олег добавил, что он хочет заниматься спортивной гимнастикой дома.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю", - отметил Верняев.

Напомним, в начале года спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения Международной федерации гимнастики (FIG) все еще до конца не известны.

На Олимпийских играх-2016 Верняев взял две медали: "золото" на брусьях и "серебро" в многоборье.