Украинский олимпийский чемпион Рио-2016 заявил, что его слова об изменении гражданства вырваны из контекста

Олег Верняев прокомментировал свое заявление об "ультиматуме".

Олег Верняев
Фото: Instagram @verniaev13
Олег Верняев

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, который отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, пояснил сказанное на церемонии по случаю 30-летия создания НОК Украины.

Верняев заверил, что "не собирается шантажировать кого-то своим переездом в другое государство" и его слова "перевернули с ног на голову для громких заголовков".

Добавим, что пост гимнаста в соцсетях был опубликован через двое суток после того, как на "Суспільне Спорт" вышел его комментарий о ситуации в сборной Украины.

В нем гимнаст, в частности, рассказал о конфликте в национальной команде.

"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации, - LB.ua). Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет"- будет ультиматум: или я готовлюсь по полной карт-бланш, мне предоставляют все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня - и я еду туда, где мне будет комфортно работать", - заявил Верняев.

"Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен, и делайте мне полные условия, или не нужен - и отпускайте", - уточнил 27-летний олимпионик .

При этом Олег добавил, что он хочет заниматься спортивной гимнастикой дома.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю", - отметил Верняев.

Напомним, в начале года спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения Международной федерации гимнастики (FIG) все еще до конца не известны.

На Олимпийских играх-2016 Верняев взял две медали: "золото" на брусьях и "серебро" в многоборье.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе: их фото на Олимпиаде-2020 вызвало скандалМагучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе: их фото на Олимпиаде-2020 вызвало скандал
УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022
Такого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины кортаТакого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины корта
Сборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. ФутболСборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. Футбол
Клуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренераКлуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренера
Блок рекламы


Похожие новости
На матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителейНа матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителей
В 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сборная Украины встретится со сборной РоSSииВ 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сборная Украины встретится со сборной РоSSии
В Минюсте заявили, что сообщение о подозрении по стадиону "Юбилейный" основывается на фейковых данныхВ Минюсте заявили, что сообщение о подозрении по стадиону "Юбилейный" основывается на фейковых данных
Япония отказывается проводить Клубный чемпионат мира по футболуЯпония отказывается проводить Клубный чемпионат мира по футболу
Клуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренераКлуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренера
"Шева-кун": в Японии представили олимпийский аниме-образ Украины"Шева-кун": в Японии представили олимпийский аниме-образ Украины
Мир меняется: в Катаре разрешили продавать алкоголь во время Чемпионата мира-2022Мир меняется: в Катаре разрешили продавать алкоголь во время Чемпионата мира-2022
Военный переворот помешал проведению отборочного матча Чемпионата мира-2022Военный переворот помешал проведению отборочного матча Чемпионата мира-2022
Чемпионка Беларуси по конному спорту попросила убежища в ПольшеЧемпионка Беларуси по конному спорту попросила убежища в Польше
Третья ракетка мира в слезах заявила о прекращении карьерыТретья ракетка мира в слезах заявила о прекращении карьеры
Последние новости
Подгружаем последние новости