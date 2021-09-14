Столицу Олимпиады-1960 переименовали по требованию индейцев

Один из крупнейших в США горнолыжных курортов Скво-Вэлли (Squaw Valley, буквально - "Долина скво"), расположенный в штате Калифорния, который принимал зимнюю Олимпиаду-1960, официально переименован в Палисадес Тахо, сообщает "Спорт-Экспресс".

Причина такого решения кроется в том, что словом "скво" называли женщин из североамериканских индейских племен. Администрация курорта отметила, что этот термин "долго использовался как уничижительный и бесчеловечный по отношении к индейской женщине". Против его использования в таком контексте протестовали местные жители племени уошу, входящего в алгонкинскую языковую группу.

Сейчас слово "скво" воспринимается американцами как нецензурное оскорбление представительниц коренных народов и потому исчезло из алгонкинских языков.

Палисадес Тахо означает "окрестности озера Тахо", расположенного в этом регионе.

Ранее сообщалось о том, что французские издатели решили изменить название культового романа "Десять негритят" британской писательницы Агаты Кристи. Теперь популярный детектив будет называться "Их было десять".