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2021-09-14
На матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителей
Сегодня чемпионы Украины проведут стартовый матч евросезона-2021/22.
Фото: UEFA.com
Вскоре "Динамо" сыграет первый матч группы Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 22:00.
Ожидается, что на матче будет около 43 тысяч зрителей.
Напомним, кроме португальского клуба, соперниками "динамовцев" на групповой стадии турнира будут "Бавария" и "Барселона".