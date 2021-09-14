На матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителей

Сегодня чемпионы Украины проведут стартовый матч евросезона-2021/22.

Фото: UEFA.com

Вскоре "Динамо" сыграет первый матч группы Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".

Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 22:00.

Ожидается, что на матче будет около 43 тысяч зрителей.

Напомним, кроме португальского клуба, соперниками "динамовцев" на групповой стадии турнира будут "Бавария" и "Барселона".

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