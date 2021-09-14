Спортивный директор Формулы-1 обозвал Гамильтона и Ферстаппена "двумя петухами в одном курятнике"

В традиционной колонке спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подвел итоги драматичного Гран-при Италии.

В частности, высокопоставленный функционер коснулся эпизода контактной борьбы на трассе двух нынешних лидеров Королевской гоночной серии Льюиса Гамильтона и Макса Ферстаппена. В результате оба гонщика завершили гонку в гравии.

"После гонки Ферстаппен и Гамильтон посетили комнату стюардов, где Макс получил штраф с потерей трех мест на старте в Сочи за столкновение в первой шикане.

Уверен, мнения болельщиков по этому поводу разделились. Очевидно, что оба гонщика могли избежать аварии. Это еще одно следствие того, что они оба не хотят уступать ни дюйма. Жаль, что они оказались в гравии, лишив нас возможности наблюдать за продолжением дуэли", - цитирует своего шефа пресс-служба Формулы-1.

"Интересно понять, как это повлияет на их борьбу за титул. Мы уже пережили Сильверстоун, где произошел неоднозначный инцидент, теперь они столкнулись в Монце. У нас два петуха в одном курятнике, и вряд ли до конца сезона кто-то из них будет готов уступить. Надеюсь, обладатель титула определится на трассе, а не в барьерах или в комнате стюардов", - добавил Браун.

Отметим, что следующий этап пройдет через 2 недели - Гран-при РоSSии.