В нынешнем сезоне "Шахтер" является мировым лидером по проценту пасов на чужой половине поля. Футбол

И вторым по общему количеству передач.

В нынешнем сезоне "Шахтер" является мировым лидером по проценту пасов на чужой половине поля
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

По данным исследования авторитетного статистического портала CIES, вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" является лидером мирового футбола по проценту передач, выполняемых на чужой половине поля - 67,6% пасов подчиненные Роберто Де Дзерби выполняют за центральным кругом.

Этот показатель значительно превышает аналогичный процент других команд. Заметим, чемпион Английской премьер-лиги "МанчестерСити", идущий вторым в этом статистическом компоненте, с показателем 60% весомо отстает.

Интересно, что в УПЛ вслед за "Шахтером" по проценту пасов на чужой половине поля идет "Заря" - 52%, а только потом чемпион Украины "Динамо" - 50,3%. Меньше всех на чужой половине поля передач в Украине делают "Металлист 1925" - 32,2% и "Верес" - 32,9%.

Отметим, что бывший клуб Де Дзерби "Сассуоло" в этом сезоне катастрофически мало делает передач на чужой половине поля - только 33,5%.

При этом "горняки" занимают второе место по общему количеству передач за игру - в среднем 730 пасов.

В этом компоненте украинскую команду обошел только вице-чемпион Франции ПСЖ - 738.

В исследовании принимали во внимание данные 36 сильнейших национальных чемпионатов - 32 европейских и 4 из Северной и Южной Америки.

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