Петраков рассказал о конфликте интересов с Малиновским. Футбол

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о ротации в команде перед товарищеским матчем с Чехией (1:1) и отношение Руслана Малиновского к новой тактической командной схеме коуча, в которую полузащитник "Аталанты" не вписывается.

"В товарищеском матче с Чехией я заранее хотел сделать ротацию.

После игры с Францией ко мне подошли игроки "Шахтера" (у нас был предварительный разговор, чтобы отпустить их, они сильно устали). Недолго думая, я сразу позвал игроков "Динамо". Говорю: у нас коллектив, единая команда, тогда также идут Сидорчук, Забарный и Цыганков. Так будет нормально, говорю, и "динамовцы" пойдут, и из "Шахтера", - заявил Петраков в интервью "Большому футболу".

"Игроки "Динамо" нормально отреагировали. С "Динамо" мне тоже звонили, как и из "Шахтера". У меня нет секретов. Я взял и отпустил. Это нормально, не было никаких конфликтов и давления на меня. Ну, поехали бы они с нами, были бы три дня с нами. Но я вижу, что они уже не настроены играть в Чехии", - отметил наставник сборной.

При этом Петраков добавил, что аналогичный разговор у него состоялся с Русланом Малиновским.

"Еще Малиновский подошел и говорит: тоже хочу поехать. Администратор сказал ему, что мы же купили тебе билет на 9 сентября (в следующий день после матча в Пльзене, - LB.ua). А Руслан говорит: не хочу оставаться, хочу поехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, пусть едет. Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого", - отметил украинский специалист.

"Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему рассказал, что у нас новая схема игры и как мы будем совместно работать. На "Олимпийском" я к нему подошел и спросил: Руслан, ты готов играть с Францией, если я выпущу тебя на замену. Он обиделся. Говорит: в Казахстане я не играл, а почему не играю здесь? Мы же с тобой договаривались, говорю: интересы команды в первую очередь.

На что он говорит, что обиделся. Говорю: я тогда извиняюсь, это тебя устроит? Он ответил, что нет.

Все. Он сел и поехал ", - добавил Петраков.

"Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать - поезжай. Это не клуб, где контрактные обязательства. Это национальная сборная, не хочешь - езжай", - подытожил ситуацию и.о. главного тренера.