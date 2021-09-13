Петраков рассказал о конфликте интересов с Малиновским. Футбол

Один из сильнейших игроков сборной не вписывается в новую схему.

Петраков рассказал о конфликте интересов с Малиновским
Олександр Петраков
Фото: уаф

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о ротации в команде перед товарищеским матчем с Чехией (1:1) и отношение Руслана Малиновского к новой тактической командной схеме коуча, в которую полузащитник "Аталанты" не вписывается.

"В товарищеском матче с Чехией я заранее хотел сделать ротацию.

После игры с Францией ко мне подошли игроки "Шахтера" (у нас был предварительный разговор, чтобы отпустить их, они сильно устали). Недолго думая, я сразу позвал игроков "Динамо". Говорю: у нас коллектив, единая команда, тогда также идут Сидорчук, Забарный и Цыганков. Так будет нормально, говорю, и "динамовцы" пойдут, и из "Шахтера", - заявил Петраков в интервью "Большому футболу".

"Игроки "Динамо" нормально отреагировали. С "Динамо" мне тоже звонили, как и из "Шахтера". У меня нет секретов. Я взял и отпустил. Это нормально, не было никаких конфликтов и давления на меня. Ну, поехали бы они с нами, были бы три дня с нами. Но я вижу, что они уже не настроены играть в Чехии", - отметил наставник сборной.

При этом Петраков добавил, что аналогичный разговор у него состоялся с Русланом Малиновским.

"Еще Малиновский подошел и говорит: тоже хочу поехать. Администратор сказал ему, что мы же купили тебе билет на 9 сентября (в следующий день после матча в Пльзене, - LB.ua). А Руслан говорит: не хочу оставаться, хочу поехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, пусть едет. Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого", - отметил украинский специалист.

"Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему рассказал, что у нас новая схема игры и как мы будем совместно работать. На "Олимпийском" я к нему подошел и спросил: Руслан, ты готов играть с Францией, если я выпущу тебя на замену. Он обиделся. Говорит: в Казахстане я не играл, а почему не играю здесь? Мы же с тобой договаривались, говорю: интересы команды в первую очередь.

На что он говорит, что обиделся. Говорю: я тогда извиняюсь, это тебя устроит? Он ответил, что нет.

Все. Он сел и поехал ", - добавил Петраков.

"Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать - поезжай. Это не клуб, где контрактные обязательства. Это национальная сборная, не хочешь - езжай", - подытожил ситуацию и.о. главного тренера.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе: их фото на Олимпиаде-2020 вызвало скандалМагучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе: их фото на Олимпиаде-2020 вызвало скандал
УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022
Такого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины кортаТакого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины корта
Сборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. ФутболСборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. Футбол
Клуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренераКлуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренера
Блок рекламы


Похожие новости
В нынешнем сезоне "Шахтер" является мировым лидером по проценту пасов на чужой половине поля. ФутболВ нынешнем сезоне "Шахтер" является мировым лидером по проценту пасов на чужой половине поля. Футбол
"Манчестер Юнайтед" на продажах футболок с №7 уже отбил стоимость трансфера Роналду"Манчестер Юнайтед" на продажах футболок с №7 уже отбил стоимость трансфера Роналду
Сольскьяер рассказал, когда состоится дебют Роналду после камбэка в "Манчестер Юнайтед"Сольскьяер рассказал, когда состоится дебют Роналду после камбэка в "Манчестер Юнайтед"
Виталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. ФутболВиталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. Футбол
Сборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. ФутболСборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. Футбол
Футболист сборной Казахстана, отметившийся дублем в матче квалификации против Украины, провалил допинг-тест
Сборная Украины по футболу на последних секундах упустила победу в поединке с чехамиСборная Украины по футболу на последних секундах упустила победу в поединке с чехами
Сборная Украины по футболу повторила личный антирекордСборная Украины по футболу повторила личный антирекорд
Президент ФИФА признался, что в футболе очень много бессмысленных матчей сборныхПрезидент ФИФА признался, что в футболе очень много бессмысленных матчей сборных
ФИФА дисквалифицировала 12 бразильских игроков клубов Английской премьер-лиги. ФутболФИФА дисквалифицировала 12 бразильских игроков клубов Английской премьер-лиги. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости