"Манчестер Юнайтед" на продажах футболок с №7 уже отбил стоимость трансфера Роналду

Фото: manutd.com

В минувший уикенд состоялся дебют Криштиану Роналду за "Манчестер Юнайтед" после камбэка португальца на "Олд Траффорд".

Надо признать, дебют оказался триумфальным.

Криштиану отличился дублем в противостоянии с "Ньюкаслом", причем второй гол португальца оказался победным в матче - 4:1.

Добавим, что успех от трансфера CR7 "красные дьяволы" чувствуют уже не только на футбольном поле, но и на финансовом - футболок "МанЮнайтед" с надписью "RONALDO 7" продано уже на 188 млн фунтов, сообщает manutd.ru со ссылкой на Love The Sales.

Из этих денег МЮ получит чуть более 13 млн фунтов комиссионных, однако сумма превысит основной платеж, который "красные дьяволы" должны выплатить "Ювентусу" за трансфер Роналду.

Love The Sales также сообщает, что этим летом футболок "Манчестер Юнайтед" с надписью "RONALDO 7" было куплено два раза больше, чем футболок ПСЖ с надписью "MESSI 30".