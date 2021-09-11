Магучих дала объяснения своего очередного фото с Ласицкене

Украинская спортсменка пошла в календарный отпуск.

Магучих дала объяснения своего очередного фото с Ласицкене
Ярослава Магучіх
Фото: Instagram

Украинская спортсменка пошла в календарный отпуск.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе и перед тем, как пойти в календарный отпуск обратилась к журналистам.

"В связи с завершением сезона хотела бы поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет право на свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно", - написала Магучих в Instagram.

"Вместо того, чтобы писать мне всякие гадости, лучше займитесь собой и используйте время с пользой. Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? В некоторых я прыгаю в длину, в некоторых - финиширую. Где вы вообще видели финишную линию в высоте?", - задается вопросом украинка.

"Теперь по поводу фото (групповое фото легкоатлеток после финала Бриллиантовой лиги). Оно было сделано по просьбе Камилы Лицвинко (польская прыгунья в высоту, чемпионка мира в помещении 2014 года, - прим. LB.ua), которая завершает карьеру и хотела зафиксировать эти воспоминания. И кульминация: обнимает меня не Мария (Ласицкене), а Никола МакДермотт, представительница Австралии. Будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я иду в отпуск", - подытожила Магучих.

Напомним, на финальном этапе Бриллиантовой лиги Магучих заняла второе место, уступив лишь олимпийской чемпионке Токио-2020 россиянке Ласицкене.

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