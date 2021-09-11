Сольскьяер рассказал, когда состоится дебют Роналду после камбэка в "Манчестер Юнайтед"

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Фото: Twitter MU

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сольскьяер на традиционной предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос, сыграет ли форвард Криштиану Роналду в ближайшем матче "красных дьяволов" против "Ньюкасла" в рамках 4-го тура английской премьер-лиги.

"Роналду провел с нами отличную неделю. Он точно появится на поле. Все рады его возвращению. Настроение в команде отличное. Мы с нетерпением ждем субботнего матча", - цитирует коуча пресс-служба МЮ.

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