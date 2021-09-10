Виталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. Футбол

Бывшие футболисты мадридского "Реала" Роберто Карлос и Луиш Фигу посетили открытие социальной школы "Реала" на левом берегу Киева .

На торжественном мероприятии звезд мирового футбола сопровождал мэр Киева Виталий Кличко.

Украинская сторона была также представлена экс-динамовцем, обладателем "Золотого мяча" -1986, вице-чемпионом Европы-1988 Игорем Белановым.

Кличко-старший показал гостям инфраструктуру, а затем был дан старт праздничному матчу между воспитанниками украинских школ Фонда "Реал Мадрид". Подобные школы уже функционируют в Тернополе и Ирпене.

"В Украине футбол любят все. Не все играют, но все эксперты", - пошутил Кличко в разговоре с поверенным в делах Испании в Украине Пабло Ган Кесадой. Тот ответил, что в Испании та же ситуация.

Добавим, что социально-спортивную школу фонда «Реал Мадрид» открыли в колледже им. В.А Сухомлинского.