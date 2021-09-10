Украинцы взяли еще две медали в финале Бриллиантовой лиги

В Цюрихе прошел второй день соревнований.

В швейцарском Цюрихе во второй день финала Бриллиантовой лиги украинская легкоатлетическая сборная завоевала еще две медали.

На дистанции 400 метров с барьерами третьей к финишу прибежала Анна Рыжикова, лишь на 0,06 секунды опередив соотечественницу Викторию Ткачук.

Фемке Бол (Нидерланды) - 52,80 с Шамье Литтл (США) - 53,35 Анна Рыжикова (Украина) - 53,70 Виктория Ткачук (Украина) - 53,76

В секторе для прыжков в высоту Андрей Проценко с результатом 2,30 м завоевал серебряную медаль. По дополнительным показателям украинец опередил россиянина Илью Иванчука.

Джанмарко Танбери (Италия) - 2,34 м Андрей Проценко (Украина) - 2,30 Илья Иванюк (атлет с нейтральным статусом) - 2,30

Отметим, что 8 сентября в первый день соревнований второе место в секторе прыжков в высоту у женщин заняла Ярослава Магучих, а третьей в прыжках в длину стала Марина Бех-Романчук.