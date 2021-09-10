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2021-09-10
Украинцы взяли еще две медали в финале Бриллиантовой лиги
В Цюрихе прошел второй день соревнований.
Андрій Проценко
Фото: AFP
В швейцарском Цюрихе во второй день финала Бриллиантовой лиги украинская легкоатлетическая сборная завоевала еще две медали.
На дистанции 400 метров с барьерами третьей к финишу прибежала Анна Рыжикова, лишь на 0,06 секунды опередив соотечественницу Викторию Ткачук.
- Фемке Бол (Нидерланды) - 52,80 с
- Шамье Литтл (США) - 53,35
- Анна Рыжикова (Украина) - 53,70
- Виктория Ткачук (Украина) - 53,76
В секторе для прыжков в высоту Андрей Проценко с результатом 2,30 м завоевал серебряную медаль. По дополнительным показателям украинец опередил россиянина Илью Иванчука.
- Джанмарко Танбери (Италия) - 2,34 м
- Андрей Проценко (Украина) - 2,30
- Илья Иванюк (атлет с нейтральным статусом) - 2,30
Отметим, что 8 сентября в первый день соревнований второе место в секторе прыжков в высоту у женщин заняла Ярослава Магучих, а третьей в прыжках в длину стала Марина Бех-Романчук.