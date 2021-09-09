Сборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. Футбол

Жест от игроков национальной команды.

Сборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность
Олександр Петраков
Фото: уаф

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что команда получит премиальные за ничью 1:1 с Францией в матче отбора ЧМ-2022.

При этом коуч отметил, что игроки решили отдать деньги на детский футбол.

"Премиальные за Францию? Да, президент УАФ сказал, что будут премиальные.

Но мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола", - заявил Петраков в интервью ТК "Футбол 1/2/3".

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