Сборная Украины премиальные за матч с Францией пожертвует на благотворительность. Футбол

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что команда получит премиальные за ничью 1:1 с Францией в матче отбора ЧМ-2022.

При этом коуч отметил, что игроки решили отдать деньги на детский футбол.

"Премиальные за Францию? Да, президент УАФ сказал, что будут премиальные.

Но мы командой решили, что сделаем так: часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола", - заявил Петраков в интервью ТК "Футбол 1/2/3".