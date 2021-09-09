Футболист сборной Казахстана, отметившийся дублем в матче квалификации против Украины, провалил допинг-тест

Футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин провалил допинг-тест, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

По инсайдерской информации, подробности тестирования, включая с названием препарата, обнаруженного в крови футболиста, пока не афишируются.

Отмечается, что по этой причине Валиуллин пропустил отборочный матч против Боснии и Герцеговины (2:2).

Напомним, Валиуллин оформил дубль в матче 4-го тура отборочного раунда Чемпионата мира-2022 против сборной Украины - 2:2.

Отметим, что Украине не смогут присудить техническую победу над Казахстаном.

Согласно регламенту FIFA для применения таких санкций нужно, чтобы допинг был обнаружен более чем у двух игроков.