Футболист сборной Казахстана, отметившийся дублем в матче квалификации против Украины, провалил допинг-тест

Руслан Валиуллин пропустил следующий поединок своей команды.

Футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин провалил допинг-тест, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

По инсайдерской информации, подробности тестирования, включая с названием препарата, обнаруженного в крови футболиста, пока не афишируются.

Отмечается, что по этой причине Валиуллин пропустил отборочный матч против Боснии и Герцеговины (2:2).

Напомним, Валиуллин оформил дубль в матче 4-го тура отборочного раунда Чемпионата мира-2022 против сборной Украины - 2:2.

Отметим, что Украине не смогут присудить техническую победу над Казахстаном.

Согласно регламенту FIFA для применения таких санкций нужно, чтобы допинг был обнаружен более чем у двух игроков.

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