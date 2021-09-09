Украинки завоевали медали в финале Бриллиантовой лиги

Соревнования прошли в Цюрихе.

Фото: UkrainianAthletics Ярослава Магучих

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук завоевали "серебро" и "бронзу" в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в швейцарском Цюрихе.

В секторе для прыжков в высоту Магучих уступила 2 см Марии Ласицкене.

Добавим, что в соревнованиях приняла участие еще одна украинская высотница - Ирина Геращенко, которая остановилась в шаге от медали.

Результаты финала.

Мария Ласицкене (атлетка с нейтральным статусом) - 2,05 м Ярослава Магучих (Украина) - 2,03 Никола Макдермотт (Австралия) - 2,01 Ирина Геращенко (Украина) - 1,96.

Бех-Романчук в финале по прыжкам в длину сумела прыгнуть на 6,75 м в своей последней попытке, что позволило ей занять третье место.

Результаты финала.