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2021-09-09
Украинки завоевали медали в финале Бриллиантовой лиги
Соревнования прошли в Цюрихе.
Фото: UkrainianAthletics
Ярослава Магучих
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук завоевали "серебро" и "бронзу" в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в швейцарском Цюрихе.
В секторе для прыжков в высоту Магучих уступила 2 см Марии Ласицкене.
Добавим, что в соревнованиях приняла участие еще одна украинская высотница - Ирина Геращенко, которая остановилась в шаге от медали.
Результаты финала.
- Мария Ласицкене (атлетка с нейтральным статусом) - 2,05 м
- Ярослава Магучих (Украина) - 2,03
- Никола Макдермотт (Австралия) - 2,01
- Ирина Геращенко (Украина) - 1,96.
Бех-Романчук в финале по прыжкам в длину сумела прыгнуть на 6,75 м в своей последней попытке, что позволило ей занять третье место.
Результаты финала.
- Ивана Шпанович (Сербия) - 6.90 м
- Хадд Санья (Швеция) - 6.80
- Марина Бех-Романчук (Украина) - 6.75.