Украинки завоевали медали в финале Бриллиантовой лиги

Соревнования прошли в Цюрихе.

Ярослава Магучих
Фото: UkrainianAthletics
Ярослава Магучих

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук завоевали "серебро" и "бронзу" в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в швейцарском Цюрихе.

В секторе для прыжков в высоту Магучих уступила 2 см Марии Ласицкене.

Добавим, что в соревнованиях приняла участие еще одна украинская высотница - Ирина Геращенко, которая остановилась в шаге от медали.

Результаты финала.

  1. Мария Ласицкене (атлетка с нейтральным статусом) - 2,05 м
  2. Ярослава Магучих (Украина) - 2,03
  3. Никола Макдермотт (Австралия) - 2,01
  4. Ирина Геращенко (Украина) - 1,96.

Бех-Романчук в финале по прыжкам в длину сумела прыгнуть на 6,75 м в своей последней попытке, что позволило ей занять третье место.

Результаты финала.

  1. Ивана Шпанович (Сербия) - 6.90 м
  2. Хадд Санья (Швеция) - 6.80
  3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6.75.

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