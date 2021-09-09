Сборная Украины по футболу на последних секундах упустила победу в поединке с чехами
Матч состоялся в Пльзене.
Сборная Украины провела на выезде контрольный поединок против национальной команды Чехии.
Встреча двух четвертьфиналистов последнего Евро завершилась результативной ничьей - 1:1.
В первой половине первого тайма доминирование хозяев не вызывало сомнений. Чехи создали ряд голевых моментов, но забить не смогли.
Зато на 27-й минуте это сделал дебютант украинской сборной Виктор Корниенко - 0:1.
Практически сразу "желто-синие" могли удвоить преимущество, но Александр Тимчик и Андрей Ярмоленко своими шансами не воспользовались.
Вторую половину встречи активнее провели хозяева, которым на 90 + 4 минуте удалось счет сравнять - мощный удар под перекладину удался форварду английского клуба "Бернли" Матею Выдре - 1:1.
Сборная Украины, как это случается не впервые в последних матчах, упустила победу в концовке встречи.