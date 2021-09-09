Сборная Украины по футболу повторила личный антирекорд

При Петракове результаты не улучшились.

Накануне сборная Украины сыграла на выезде вничью контрольный матч против сборной Чехии - 1:1.

Таким образом, наша команда продолжила свою серию с пропущенными мячами на чужих полях до 9 матчей. И тем самым повторила личный антирекорд 17-летней давности, сообщает sport.ua.

Последний раз национальная команда Украины играла на "ноль" в гостях 7 сентября 2019 года, одержав победу над Литвой в отборочном турнире Евро-2020 - 3:0.

Общая пропускная серия нашей команды, которая на сегодняшний день составляет 8 матчей, также близка к рекорду. Более длительную серию украинцы имели только в 2010-2011 годах - 9 игр.

Следующий поединок подчиненные Александра Петракова также проведут на выезде - 9 октября в рамках квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Финляндии.