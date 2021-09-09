Президент ФИФА признался, что в футболе очень много бессмысленных матчей сборных

Президент FIFA Джанни Инфантино прокомментировал частые перерывы в клубном сезоне на матчи национальных сборных.

"Ситуация со статус-кво в календаре сборных показывает, что мы достигли определенных пределов. Состояние дел с вызовом игроков в сборные, которое усиливается вирусом, показывает, как сложно футболистам ездить из страны в страну, с континента на континент", - заявил Инфантино в интервью Sky Sports.

"Они начинают сезон в Европе, потом едут и играют за сборную, возвращаются в клуб, играют там несколько матчей - и снова в сборную, на другой континент, в другой часовой пояс", - добавил президент ФИФА.

"Это вредно и для здоровья футболистов, и для турниров. Слишком много бессмысленных матчей. Нам нужно подумать, что еще можно сделать. У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают", - отметил министр.

Ситуацию осложняют правила пересечения границ, ведь законодательство некоторых стран обязывает приезжающих отбывать карантин. Как это было в недавнем матче квалификации ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина, который закончился скандалом.

Клубы АПЛ по этой причине отказались отпускать латиноамериканских футболистов играть за сборные своих стран.

ФИФА, в свою очередь, дисквалифицировала игроков на 5 дней, из-за чего они пропустят ближайший тур чемпионата Англии и матчи Лиги чемпионов.