Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе: их фото на Олимпиаде-2020 вызвало скандал

Спортсменки снова соревновались за победу.

Магучих и Ласицкене снова сфотографировались вместе: их фото на Олимпиаде-2020 вызвало скандал
Ярослава Магучіх
Фото: Twitter

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих снова сфотографировалась вместе с олимпийской чемпионкой, россиянкой Марией Ласицкене.

Это произошло на финале Бриллиантовой лиги, который накануне прошел в швейцарском Цюрихе.

Австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон опубликовала у себя в Instagram фотографию с этих соревнований. На снимке Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом.

Отметим, в Цюрихе россиянка вновь опередила украинку.

Напомним, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе, что вызвало в Украине не только спортивный резонанс.

По возвращении Магучих на родину со спортсменкой провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.

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