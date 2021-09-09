МОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине

Корейские спортсмены смогут принять участие под нейтральным флагом.

МОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине
Фото: olympics.com

МОК дисквалифицировал НОК Северной Кореи до конца 2022 года за отказ от выступления на Олимпиаде-2020.

"Единственным национальным олимпийским комитетом, который не участвовал в Олимпийских играх в Токио, был НОК КНДР. Это нарушение Олимпийской хартии. В связи с этим исполкомом (МОК, - прим. LB.ua) было принято решение отстранить НОК КНДР до конца 2022 года", - цитирует своего президента пресс-служба МОК.

Глава МОК добавил, что организация прекратит финансирование НОК КНДР и не будет оказывать другую поддержку.

Напомним, власти КНДР не пустили свою команду в Токио, сославшись на проблемы с распространением COVID-19. НОК КНДР был единственным из всех членов МОК, не представленным в Токио-2020.

Отметим, что в Пекине-2022 спортсмены из КНДР смогут выступить под нейтральным флагом, если пройдут квалификацию.

Добавим, что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане представители КНДР прошли на церемонии открытия единой колонной со сборной Южной Кореи, а также выставили совместную команду в женском хоккее.

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