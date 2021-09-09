В Минюсте заявили, что сообщение о подозрении по стадиону "Юбилейный" основывается на фейковых данных

"В сообщении о подозрении действия государственного исполнителя квалифицируются как «получение неправомерной выгоды». Но в документе не приведено ни одного факта, подтверждающего получение неправомерной выгоды".

В Минюсте заявили, что сообщение о подозрении по стадиону "Юбилейный" основывается на фейковых данных
Стадіон Ювілейний
Фото: wikimedia

В Сумском областном Управлении обеспечения принудительного исполнения решений Министерства юстиции заявили, что сообщение о подозрении должностному лицу за продажу стадиона "Юбилейный" "основывается на фейковых данных".

В пресс-службе Министерства отметили, что "в сообщении о подозрении действия государственного исполнителя квалифицируются как «получение неправомерной выгоды». Но в документе не приведено ни одного факта, подтверждающего получение неправомерной выгоды".

"Следующее - оценивать корпоративные права, которые в дальнейшем были реализованы, исполнитель имеет законное право. Однако в подозрении прокуратуры говорится о другом - об оценке имущества. В сообщении также говорится, что стороны не были ознакомлены ... Но Государственная исполнительная служба имеет документальное подтверждение о получении сторонами всех документов", - заявила руководитель Сумского областного управления обеспечения принудительного исполнения решений Министерства юстиции Марина Рудь.

Она подчеркнула, что процедура реализации корпоративных прав соблюдена полностью. В частности, совладельцам корпоративных прав, которые имеют первоочередное право выкупа, было официально предложено это сделать. Однако, по ее словам, это предложение было проигнорировано.

В Государственной исполнительной службе обратили внимание, что подозрение государственному исполнителю было вручено накануне рассмотрения в двух судах (административном и хозяйственном) дел по обжалованию продажи корпоративных прав Сумского НПО, "что может говорить о позиции прокуратуры в этих спорах".

Напомним, что, согласно сообщению Офиса генерального прокурора, Национальная полиция сообщила о подозрении должностному лицу исполнительной службы, из-за которого арестованный стадион "Юбилейный" был продан почти в 50 раз дешевле рыночной стоимости.

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