ФИФА дисквалифицировала 12 бразильских игроков клубов Английской премьер-лиги. Футбол

Футболисты не смогут принять участие в ближайших двух матчах своих клубов.

ФИФА рассмотрела и приняла положительную резолюцию по просьбе Бразильской конфедерации футбола о запрете восьми бразильским игрокам "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Лидса" играть за клубы в течение пяти дней, сообщает Goal.

Запрет распространен на Эдерсона и Габриэля Жезуса (оба - "Манчестер Сити"), Алисона Бекера, Фабиньо и Роберто Фирмино (все - "Ливерпуль"), Тияго Силву ("Челси"), Фреда ("МанЮнайтед") и Рафинью ("Лидс").

Футболисты пропустят поединки ближайшего тура АПЛ, а также матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что такое решение ФИФА приняла в связи с тем, что вышеуказанные клубы не отпустили игроков на матч квалификации чемпионата мира-2022 Бразилия - Аргентина.

В дополнение к бразильской Футбольные ассоциации Чили, Мексики и Парагвая также попросили ФИФА применить правило пяти дней, и этот шаг повлияет на Рауля Хименеса с "Вулверхэмптон", Франсиско Сьерральту с "Уотфорда", звезду "Ньюкасла" Мигеля Альмирона.

Единственный представитель Чемпионшипа в этом списке - нападающий "Блэкберна" Бен Бреретон Диас.