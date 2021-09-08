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2021-09-08
Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2021
Украинцы победили бельгийцев.
Збірна України
Фото: cev.eu
На XXXII чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд, финальный раунд которого стартовал 1 сентября на спортивных аренах Польши, Чехии, Эстонии и Финляндии, сборная Украины провела свой заключительный поединок в группе А.
Подопечные Угиса Крастиньша на площадке "Таурон Арены" польского города Краков в четырех сетах обыграли сборную Бельгии - 25:27, 25:23, 25:18, 25:23.
Благодаря этой победе Украина набрала 7 очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала, заняв итоговое третье место в группе.
В плей-офф Украина встретится с командой, занявшей второе место в группе С.
Финиширует Евро-2021 19 сентября.