Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2021

На XXXII чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд, финальный раунд которого стартовал 1 сентября на спортивных аренах Польши , Чехии, Эстонии и Финляндии, сборная Украины провела свой заключительный поединок в группе А.

Подопечные Угиса Крастиньша на площадке "Таурон Арены" польского города Краков в четырех сетах обыграли сборную Бельгии - 25:27, 25:23, 25:18, 25:23.

Благодаря этой победе Украина набрала 7 очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала, заняв итоговое третье место в группе.

В плей-офф Украина встретится с командой, занявшей второе место в группе С.

Финиширует Евро-2021 19 сентября.