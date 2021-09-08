Жена Михаэля Шумахера дала интервью о нынешнем состоянии мужа

Жена 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала о состоянии мужа, который продолжает длительный восстановительный процесс после тяжелой травмы головного мозга, полученной в декабре 2013 года на горнолыжном курорте.

"Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему буквально каждый день. Но, конечно, его не хватает не мне одной: дети, семья, отец, все тоже очень скучают. Но Михаэль здесь, с нами. Другой, но он все еще здесь, и это дает нам силы. В настоящее время он продолжает проходить терапию", - приводит слова Коринны RaceFans.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, и чтобы он просто чувствовал, что мы рядом. Хочу подчеркнуть, что буду делать все, что смогу. Мы все будем", - заверила жена Михаэля.

"Мы стараемся жить, как обычная семья - так, как Михаэль всегда любил и продолжает любить." Частное - значит личное", - так всегда говорил он. Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать жить своей личной жизнью и получать от нее удовольствие. Ранее Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля", - добавила Коринна.

Отметим, интервью с женой Шумахера вышло в рамках документального фильма, посвященного Михаэлю, снятого стриминговым сервисом Netflix.

Напомним, младший из двух детей Шумахеров, их сын Мик, дебютировал в качестве пилота Формулы-1 в этом году.