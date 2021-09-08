"Ювентус" закончит этот год с колоссальными убытками

Ожидается, что "Ювентус" закроет финансовый год с убытками в размере 190,7 млн евро, сообщает Football-Italia.

Эти выводы основаны на данных, опубликованных сегодня компанией Calcio e Finanza. Эта сумма в два раза превышает показатель за прошлый год (89,7 млн евро).

Отмечается, что убытки стали следствием пандемии COVID-19, когда клуб играл при пустых трибунах.

На отрицательный финансовый показатель прибыли наложили свой отпечаток и неудовлетворительные спортивные достижения - прошлогодний вылет клуба из Лиги чемпионов после первой же стадии плей-офф, а также потеря "скудетто" в Серии А.

Напомним, что "Ювентус" - один из немногих клубов в Италии, который владеет стадионом и, следовательно, имеет больший доход, чем большинство других, от продажи билетов, поэтому пандемия особенно сильно ударила по туринскому клубу.

Добавим, что "Старая синьора" уже четвертый год подряд терпит убытки.